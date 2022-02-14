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BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

14.02.2022 20:46

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Musa Karapınar (75) evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar (44) ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Musa Karapınar (75) evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu Özer Karapınar (44) ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

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Jandarma, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABA EVDE PARÇALANMIŞ, OĞLU İSE BAHÇEDE DONMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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