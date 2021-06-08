Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti - Son Dakika

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Antalya'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda kayalıkların bulunduğu bölgede erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin Tuna Dalkılıç'a ait olduğu belirlendi. JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarılan Dalkılıç'ın son paylaşımında Likya Yolu'nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu yazdığı öğrenildi.

BOYNUNDAKİ KOLYEDEN TEŞHİS ETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen Selahattin Dalkılıç, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cansız bedenin 40 yaşındaki oğlu Tuna'ya ait olduğunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti.

Tuna Dalkılıç

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN AYAĞI KAYMIŞ

Yakınlarına teslim edilen cenazenin Bodrum'da toprağa verileceği bildirildi. Dalkılıç'ın yürüyüş yaparken ayağının kaydığı, başını taşa çarptıktan sonra dere yatağına düştüğü belirlendi.

FRANSA'DA EDİTÖRLÜK YAPIYORMUŞ

Fransa'da uluslararası bir kuruluşta video editörü olarak görev yaptığı öğrenilen Tuna Dalkılıç'ın, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı işini uzaktan çalışma yöntemiyle sürdürdüğü belirtildi. Dalkılıç'ın 35 gün önce Likya Yolu'nda yürüyüşe başladığı, çadırda kamp yaptığı aktarıldı.

EN SON ABİSİYLE KONUŞTUĞU ÖĞRENİLDİ

En son 4 gün önce ağabeyi Alp Dalkılıç ile yaptığı telefon görüşmesinde "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenilen Dalkılıç'tan bu görüşmeden sonra haber alınamadığı belirtildi.