Baba Gültekin: "Dosyalar bugün birleşecek" - Son Dakika

Baba Gültekin: "Dosyalar bugün birleşecek"

Duruşmaya haklarında iddianame hazırlanan 4 kişi de katıldı

Erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması öncesi açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, anne, baba, iş ortağı ve eski eşinin dosyasının bugün birleştirileceğini açıkladı.

MUĞLA - Bir yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konan, yakılan ve üzeri beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Cinayet zanlısı Avcı'nın ailesi ve iş ortağı ve eski eşi de duruşmaya katıldı

Duruşmaya Pınar Gütekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin, haklarında delilleri karartmaktan iddianame hazırlanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karügün de bugün yapılan duruşmaya katıldılar.

Aile avukatı tarafından daha önce cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve boşandığı eşi ile ilgili cinayet mahallendeki delilleri karartmaktan yapılan başvuru yerel mahkeme tarafından kabul edilmemiş, Adalet Bakanlığı'na yapılan başvur sonrası ailenin olay yerinde bulunan sigara izmaritleri nedeniyle başvuru kabul edilmişti.

"Dosyalar birleşecek"

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın babası Selim avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında iddianame hazırlanmıştı. Duruşma öncesi gazetecileri açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, hazırlanan iddianame sonrası dosyanın bugünkü duruşmada Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirileceğini açıkladı. Baba Gültekin, "Baştan bu yana iddia ettiğimiz gibi caninin yalnız olmadığını hep dile getirdik. Neticede bizim söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin sigara izmariti, iş ortağının sigara izmariti maalesef Pınar Gültekin'in öldürüldüğü varilde bulundu. Biz yalnız delil karartmaktan değil, gerçekten cinayete iştirak etmişler. Hep bunu dile getirdik ve bugün de dile getireceğiz. Başka söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Dosya bugün birleyecek. Biz zaten başta da hep söylemiştik, 6 duruşmadır boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Bugün dosya birleşecek. Umudumuz o ki, bu suça iştirak edenler herkesin ceza alması. Tek umudumuz ve mahkemeden isteğimiz bu" dedi.