Baba Hindi'li Okey Turnuvası
14 dakika önce
Zonguldak'ta amatör spor kulübüne destek amacıyla 41 yıldır düzenlenen okey turnuvasının şampiyonuna "Baba Hindi" hediye edildi.
Zonguldak
'ta amatör spor kulübüne destek amacıyla 41 yıldır düzenlenen okey turnuvasının şampiyonuna "Baba Hindi" hediye edildi.
Kapuz Mahallesi'nde 41 yıl önce başlatılan Tersanespor Geleneksel Taş Okeyi Hindi Turnuvası'nda gelenek değişmedi. Turnuvanın 2018 yılı finali de renkli görüntülere sahne oldu. 1975 yılında kıraathanelerde başlayan turnuvanın şampiyonuna canlı hindi, ikinci ve üçüncüye ise dondurulmuş paket hindi ile kupa bardak hediye edildi. Üç gün süren turnuvanın şampiyonu ise Hayri Tavukçu oldu.
Amatör Lig'de mücadele veren Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın şampiyonu Hayri Tavukçu, "Tersanespor'un 41 yıldır geleneksel olarak düzenlemiş olduğu bu turnuva inşallah gelecek nesillere örnek olur. Gençlerin bu geleneği sürdüreceğine inanıyorum. Çok güzel geçti inşallah devamı gelir herkese hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Turnuvanın ikincisi Levent Niler, üçüncü Engin Üstünkol ve dördüncüsü ise Meftun Uzun oldu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:55 Kaynak: İHA
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