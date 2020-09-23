Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor - Son Dakika

Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor

- Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor Yüksekovalı sporcular kara yolunda kayak antrenmanı yapıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır sporla ilgilenen Fikret Ören ve kızı Siti Ören, tüm imkansızlıklara rağmen sporculara kara yolunda kayak antrenmanı yaptırıyor.

- Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor

Yüksekovalı sporcular kara yolunda kayak antrenmanı yapıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır sporla ilgilenen Fikret Ören ve kızı Siti Ören, tüm imkansızlıklara rağmen sporculara kara yolunda kayak antrenmanı yaptırıyor.

Fikret Ören ve kızı Siti Ören, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere yolu üzerinde her gün sabah saatlerinde sporcularla kış hazırları kapsamında antrenman yaptırıyor. İdmanları sosyal mesafe kuralına uyarak yapan baba ve kızı, 40 kilometrelik güzergahta sporcularıyla birlikte ter döküyor. İlçede 40 yıla aşkın Fikret Ören, Bayram Ören, Kenan Ören, Şefik Yaşar, İrfan Değenek, Siti Ören, Rojbin Ören ve Erkan Orhan, spor dallarıyla uğraşarak Türkiye ve dünya genelinde derece yapan başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Fikret Ören: "İyi derece yapmak için yetkililerden kar üstü aracı istiyoruz"

Kayak antrenmanlarını kara yolunda yaptıklarını dile getiren Fikret Ören, "Her şeye rağmen sporcu yetiştiriyoruz. Yüzlerce sporcumuz var. Onlarca milli sporcumuz var. Bunların içerisinde Türkiye kupasına, dünya şampiyonasına ve olimpiyatlara giren sporcularımız var. Yılda en az 130 madalya alıyoruz. Yazın çok iyi şekilde hazırlanıyoruz ama maalesef kış oldu mu kar üstü aracımız olmadığı için iyi bir sonuç getiremiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz, sahip çıksınlar ve imkan sağlasınlar. Bizim hazır pistimiz olmadığı için yıllardır hep böyle kara yolunda çalışıyoruz. Yüksekova'da hakikaten çok üst dereceli başarılarımız var. Bizim burada en büyük sıkıntımız kar üstü aracımızın olmayışıdır" dedi.

Siti Ören: "Yüksekova'da 40 yıldır kayaklı koşu yapılıyor"

Kayak koşu antrenörü Siti Ören ise Yüksekova'da 40 yıldır kayaklı koşu yapıldığını belirterek, "İlkel şartlarda çalışıyoruz. Fırsat buldukça kara yolunda tekerlekli kayak çalışıyoruz. Bazı günler yaylada koşu yapıyoruz, bazen de Cilo Dağı'nın eteklerinde çalışıyoruz. Yazın çalışmak için bize sorun olmuyor. Kışın kar ezme aracımız olmadığı için her kar yağışında antrenmanlara ara veriyoruz. Bu spora da bir gün ara verildiği zaman çocukları bir hafta geri götürüyor. Kar ezme aracı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Babası gibi koşu antrenörü olduğunu dile getiren Siti Ören, "Aynı zamanda ailece bu sporu yürütüyoruz. İlk bu sporu babam Yüksekova'da başlattı, bizde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Sporcu Orhan Ören de Yüksekova'da uluslararası bir yolda antrenman yaptıklarını söyşeyerek, "Buranın kayaklı koşu kentinin olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak için canla başla çalışıyoruz. Yalnız bu koşullarda bu sporun yapılması zor. Yetkililerden en azından bir kar ezme aracı ya da burada bir kamp eğitim merkezi yapılmasını istiyoruz. Kayak sporunda iyi bir derece çıkarttık ve iyi bir yere gidiyoruz. Çok iyi sporcularımız var. Sporcuların emeğinin boşa gitmemesi için yetkililerden destek bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Baba ile kızı asfaltta sporcu yetiştiriyor - Son Dakika Spor

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