Baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti
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Antalya'da bir şahıs, Babalar Günü'nde tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
'da bir şahıs, Babalar Günü
'nde tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa
Mahallesi Çatal Köprü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iş yerinde E.U. ve oğlu Ş.U. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavga sırasında babasını boynundan bıçaklayan Ş.U., elleri kanlı şekilde koşarak uzaklaştı. Elleriyle boynunu tutan baba E.U., dükkandan çıkarak yere yığıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.U.'ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri babayı hemen tedavi altına aldı.
Olayı gören Yavuz Çöllü, "E.U.'nun yere düştüğünü gördüm. Polisi ve ambulansı aradım. Durumu kötüydü" dedi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan S.U.'nun şoka girdiği için ifade veremediği öğrenildi. Baba E.U.'nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. - ANTALYA
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