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Baba ile oğlu aynı fakülteden birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika

Baba ile oğlu aynı fakülteden birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyor

05.07.2021 11:18
Baba ile oğlu aynı fakülteden birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyor, System.String[]

Antalya'da 51 yaşındaki Veysel Düzcan, oğluyla aynı fakülteden birlikte mezun olmanın gururunu yaşıyor.

Antalya'da 51 yaşındaki Veysel Düzcan, oğluyla aynı fakülteden birlikte mezun olmanın gururunu yaşıyor.

Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ön lisans ve aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümünü bitiren Veysel Düzcan, 2015'de emekli oldu.

İlk oğlu Ayberk Düzcan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanmasıyla Düzcan, yeniden eğitim hayatına atılmaya karar vererek diğer oğlu Alper ile sınava girdi.

Düzcan ve oğlu Alper, tıpkı Ayberk gibi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı. Baba Düzcan fakültenin Gazetecilik Bölümüne başlarken, oğlu da Radyo Televizyon Sinema Bölümüne kayıt yaptırdı. Okula birlikte giden ve ders aralarında bir araya gelen baba ve 2 oğlu, başarılı bir eğitim hayatı sürdü.

İki yıl önce Ayberk mezun oldu, ardından bu yıl baba Veysel ve oğlu Alper birlikte mezun oldu.

Hayalleri birlikte yüksek lisans yapmak

Baba Düzcan, AA muhabirine, 30 yıl devlete asker olarak hizmet ettikten sonra yeniden eğitim hayatına atıldığını söyledi.

Oğullarıyla eğitim almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Düzcan, hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Düzcan öğrencilerin ilk fakülteye geldiğinde kendisini hoca sandığını belirterek şöyle konuştu:

"Sınıfa girince öğretim üyesi olduğumu düşündüler. Sonrasında öğrenci olduğumu anlayınca ve kaynaşmaya başlayınca birçoğu bana 'Veysel Baba' diye seslenmeye başladı. Kimisinin babası, kimisinin en yakın arkadaşı oldum. Hayat tecrübelerimi onlarla paylaştım, nasihat verdim. Onları hep iyiye, güzele yönlendirmeye çalıştım. Onların da enerjisinden, coşkusundan istifade ettim. Onlardan teknolojiyi öğrendim. Çocuklarımın hem babası, hem ev arkadaşı, hem de okul arkadaşı oldum. Sınavlara birlikte hazırlanıyorduk. Sabah kahvaltıyı hazırladıktan sonra bulaşık sıramız vardı. Sırası gelen bulaşık yıkıyordu. Yemek, ütü, temizlik işlerini hep disiplin içerisinde sırayla yaptık. Babayım diye hiç ayrıcalığım olmadı."

Büyük oğlu Ayberk gibi kendilerinin de yüksek lisans yapmak istediklerini vurgulayan Düzcan, "İki oğlumla yüksek lisansımızı da tamamlayıp akademisyen olmak istiyoruz. Öğrenmenin yaşı yok." dedi.

"Okulu bizden daha iyi dereceyle bitirdi"

Alper Düzcan ise babasıyla ev ve okul arkadaşı olmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Babasının askeriyeden gelen bir disiplini olduğunu belirten Düzcan, "Babam disiplinli olduğu için derslerine çok sıkı çalışıyordu. Okulu da bizden daha iyi bir dereceyle bitirdi." ifadesini kullandı.

Aynı fakültede yüksek lisans öğrencisi Ayberk Düzcan da babasının hem kendilerine hem de diğer öğrencilere rol model olduğuna işaret ederek, "Onun okuma azmi, derslerindeki başarısı bizi ve arkadaşlarımızın azmini de artırdı. Babamın emekli asker olması evde de disiplin sağladı. Çok güzel günlerimiz oldu." diye konuştu.

"Gençlerden daha disiplinli şekilde dersleri takip ediyordu"

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şeker de akademik kariyerinde ilk defa baba ve oğullarının aynı fakülteden mezun olduğunu gördüğünü söyledi.

Bu durumun gençlere de örnek olduğunu aktaran Şeker, "Öğrencimiz Veysel Düzcan ile çok iyi bir iletişimimiz oldu. Başarı ortalaması da oldukça iyiydi. Gençlerden daha disiplinli şekilde dersleri takip ediyordu. Başarıyla mezun olmaları bizleri de gururlandırdı. " değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Lisans, Antalya, Emekli, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba ile oğlu aynı fakülteden birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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