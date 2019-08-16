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Baba ile oğlu denizde boğuldu

57 dakika önce

MERSİN'de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu.

Baba ile oğlu denizde boğuldu, System.String[]
MERSİN'de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu. Yanlarında bulunan bir çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam üzeri merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi. Denizdekilerin zor durumda olduğunu görüp suya giren vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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