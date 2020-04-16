Baba ile oğlu feci trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Baba ile oğlu feci trafik kazasında hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu ticari araçtaki baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaisalı İlçesi'ne bağlı Salbaş Mahallesi'de meydana geldi. Mustafa Esen'in kullandığı hafif ticari araç, Adana-Karaisalı yolunda giden kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan Esen ve babası Yusuf hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise sorgulanmak üzere gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.