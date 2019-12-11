Baba ile oğlu kazada öldü - Son Dakika
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Baba ile oğlu kazada öldü

6 saat önce

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, Mehmet Pekçevik ile oğlu İbrahim Pekçevik yaşamını yitirdi.

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ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada, Mehmet Pekçevik ile oğlu İbrahim Pekçevik yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Keçiborlu- Uluborlu karayolunda meydana geldi. Mehmet Pekçevik'in kullandığı otomobille karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği ve plakası açıklanmayan minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Pekçevik ile aynı araçtaki oğlu İbrahim Pekçevik ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Pekçevik ile sağlık görevlilerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı İbrahim Pekçevik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba- oğlun cansız bedeni, cenaze nakil aracına konularak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.Kazada yaşamını yitiren İbrahim Pekçevik'in Uluborlu'da berber olduğu ve geçen dönem Güreşyeri Mahallesi'nin muhtarı olarak da görev yaptığı belirtildi. Baba- oğlun hastaneden köye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.


Keçiborlu, Uluborlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:48 Kaynak: DHA
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