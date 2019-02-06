Son Dakika Haberleri: Baba ile Oğlu Muhtarlık Seçiminde Rakip Oldu

Baba ile Oğlu Muhtarlık Seçiminde Rakip Oldu

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Ali Sevinç ve oğlu Zafer Sevinç mahalle muhtarlığı için rakip oldu.

Baba ile Oğlu Muhtarlık Seçiminde Rakip Oldu, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Ali Sevinç ve oğlu Zafer Sevinç mahalle muhtarlığı için rakip oldu.

Orhangazi'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve 197 seçmeni bulunan Heceler Mahallesi, 31 Mart Yerel seçimlerinde ilginç bir muhtarlık seçimi yaşayacak. Mahallede halen muhtarlık görevini yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan Ali Sevinç'e oğlu Zafer Sevinç rakip oldu. İki aday arasında rekabetin sıkı geçeceğini belirten mahalle sakinleri tercihleri konusunda kararsız olduklarını belirtti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:25 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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