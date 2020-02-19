Baba ile oğlu rakip oldu - Son Dakika
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Baba ile oğlu rakip oldu

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) devam eden Büyükler Basketbol Ligi'nde baba ile oğlu karşı karşıya geldi.

Baba ile oğlu rakip oldu, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) devam eden Büyükler Basketbol Ligi'nde baba ile oğlu karşı karşıya geldi.


LYFA Spor Salonu'nda Bestburgaz ve Akademi Basketbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmada Bestburgaz takımında forma giyen 50 yaşındaki Bülent Döçler ile Akademi Basketbol Kulübü oyuncusu oğlu 16 yaşındaki Ömer Döçler, birbirlerine karşı mücadele etti.


Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmayı oğul Ömer Döçler'in takımı Akademi Basketbol Kulübü 74-62 kazandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, basketbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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