Baba ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu kamyonetteki baba ile oğlu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, olay, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de meydana geldi. Mustafa Esen'in kullandığı kamyonet, Adana-Karaisalı yolunda giden kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonette bulunan Esen ve babası Yusuf hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise sorgulanmak üzere gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. - ADANA