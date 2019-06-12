Son Dakika Haberleri: Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (2)
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Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (2)

5 saat önce

MAHALLELİ TEDİRGİN OLDUDenizli'nin Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi'nde Osman Kurt'un dövülerek öldürüldüğü, Özgür Kurt'un ise yaralandığı olay, tedirginliğe neden oldu.

Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (2), System.String[]

MAHALLELİ TEDİRGİN OLDU
Denizli'nin Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi'nde Osman Kurt'un dövülerek öldürüldüğü, Özgür Kurt'un ise yaralandığı olay, tedirginliğe neden oldu. Çamköy Muhtarı Ahmet Yılmaz, olayı duyunca şok yaşadıklarını belirterek, "Olay günü bayram tatiliydi. Bayram ziyaretleri için gelen giden çoktu. Bu saldırganlar da mahalleye gelmişler. Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt hakkında bilgi toplamışlar. Hiç kimse fark etmedi. Burada yaşayanların yakınları sanılmış olabilir. Evinin yerini ve otomobilini öğrenmişler. Hatta Osman Kurt'un evini gözetlemek için kardeşi Kemal Kurt'un evinin önünde durup, araçlarının arıza yaptığını söylemişler. Misafirperver olan mahalle sakinlerinden Kemal Kurt, yolda kaldığını söyleyen bu 4 kişiye, kahvaltı ikram etmiş. Adam böyle bir olay olacağını nereden bilsin. Mahalle halkı, şimdi bu olay yüzünden korku içinde. Artık yabancılara karşı daha dikkatli davranacağız" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Çamköy, Bekilli, Osman Kurt, Güncel
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