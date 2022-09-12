Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar - Son Dakika
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Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

12.09.2022 12:11
Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesi Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki sandalyede oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a, iddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı. Baba ve oğlu çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu sırada araçtan inen maskeli 3 kişi, baba-oğula sopa ile saldırdı. Şüpheliler araçla kaçarken, darbedilen baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.


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BABA İLE OĞLUNA OTOMOBİLLE ÇARPIP, SOPAYLA SALDIRDILAR BABA İLE OĞLUNA OTOMOBİLLE ÇARPIP, SOPAYLA SALDIRDILAR
Kaynak: DHA

Mustafa Dağ, Mahmut Dağ, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar - Son Dakika
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