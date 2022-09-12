BABA İLE OĞLUNA OTOMOBİLLE ÇARPIP, SOPAYLA SALDIRDILAR - Son Dakika
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BABA İLE OĞLUNA OTOMOBİLLE ÇARPIP, SOPAYLA SALDIRDILAR

12.09.2022 12:34

ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesi Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki sandalyede oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a, iddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı. Baba ve oğlu çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu sırada araçtan inen maskeli 3 kişi, baba-oğula sopa ile saldırdı. Şüpheliler araçla kaçarken, darbedilen baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı

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Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar Baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar
Kaynak: DHA

Mustafa Dağ, Mahmut Dağ, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABA İLE OĞLUNA OTOMOBİLLE ÇARPIP, SOPAYLA SALDIRDILAR - Son Dakika

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