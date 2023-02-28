Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim - Son Dakika
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Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim

28.02.2023 13:51
Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim

ORDU'nun Altınordu ilçesinde çıkan tartışmada kendisini darbeden Sait (68) ile oğlu Evren Enginyurt'u (40), tabanca ile vurarak yaralayan Yusuf Ziya E. (49), emniyetteki ifadesinde kendisini korumak istediği için tabanca ile ateş ettiğini söyledi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde çıkan tartışmada kendisini darbeden Sait (68) ile oğlu Evren Enginyurt'u (40), tabanca ile vurarak yaralayan Yusuf Ziya E. (49), emniyetteki ifadesinde kendisini korumak istediği için tabanca ile ateş ettiğini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fındık fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Kentte fındık alım ve satımı yapan Yusuf Ziya E. ile Sait Enginyurt ve oğlu Evren Enginyurt, fabrikanın bahçesinde karşılaştı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yusuf Ziya E., kendisini darbeden baba ile oğlunu üzerinde taşıdığı tabanca ile vurdu. Baldırından yaralanan Sait Enginyurt ile sırtından yaralanan Evren Enginyurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yusuf Ziya E., polise teslim oldu.

'KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM'Yusuf Ziya E., emniyetteki ifadesinde kendini korumak istediği için silahını kullandığını belirterek, "Benim daha önceden Sait ile Evren Enginyurt'un akrabaları olan Adnan E. ile bir tartışmam olmuştu. Olay günü fındık fabrikasının bahçesinde baba ve oğlu ile karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Daha sonra beni darbetmeye başladılar. Kendimi korumak istediğim için ateş ettim. Aramızda alacak veya verecek konusunda bir husumet bulunmuyordu" dediği öğrenildi.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim Fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu vurup teslim oldu Fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu vurup teslim oldu

Altınordu, Evren, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ile oğlunu tabancayla vuran şüpheli: Kendimi korumak istedim - Son Dakika

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