Baba ısrarıyla milli sporcu oldu - Son Dakika

Baba ısrarıyla milli sporcu oldu

05.05.2021 11:26
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BABASININ ısrarıyla 10 yaşında başladığı yelken sporunda yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Yelken Milli Takımı'na kadar yükselen Doğa Deniz Çıkman, kariyerine şimdiden 15 kupa ve 70 madalya sığdırdı.

BABASININ ısrarıyla 10 yaşında başladığı yelken sporunda yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak Yelken Milli Takımı'na kadar yükselen Doğa Deniz Çıkman, kariyerine şimdiden 15 kupa ve 70 madalya sığdırdı. Yelkene başladıktan 5 yıl sonra milli sporcu seçilen, şimdiye dek birçok şampiyonada ülkemizi temsil eden 19 yaşındaki Doğa Deniz, üst üste elde ettiği başarılarla kendisine hayal ettiği üniversite eğitiminin de kapısını açtı. Çıkman, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu fırsatından yararlanarak, yüzde 100 burslu olarak geçen yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde okumaya başladı.

Çanakkale'de yüzme eğitimi alarak sporla tanışan Doğa Deniz, yelkene geçiş yaptıktan sonra kısa sürede yeteği farkedilince milli takım hedefine ulaştı. Optimist ve laser kategorisinde birçok başarı elde eden sporcu, ardından da 420 sınıfına geçiş yaparak 2017 Balkan Şampiyonası ve 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto Yıldızlar Kupası ve Bodrum Kış Kupası organizasyonlarında üst üste Türkiye ikincisi olan, birçok turnuvada da birinciliğe adını yazdıran Çıkman, kupa ve madalyaları birer birer topladı. Çıkman, son olarak da iki hafta önce Urla'da yapılan Türkiye Milli Takım Seçme Yarışları'nda da ekip arkadaşıyla birlikte Türkiye üçüncüsü oldu.

HEDEFİ OLİMPİYATLARA KATILMAK Spor kariyerinin yanında üniversite bursu alarak spor ile eğitimin bir arada yürütülebileceğini kanıtladığını söyleyen Doğa Deniz Çıkman, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirtti. Çıkman, "Babam, gençken hep yelkenci olmak istemiş ama bunu gerçekleştirememiş. Bunu benim başarabileceğimi söyledi, bu konuda ısrar etti, motivasyonumu artırdı. Ben de küçüklüğümden beri denize ilgi duyduğum için kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, babam da ısrar etmiş. Çünkü spor, benim hayatımı değiştirdi" dedi.

"Spor hayallerime ulaşmamı sağladı" diyen yelkenci, "Ortaokul ve lise döneminde okuldan çıkar, yelkene giderdim. Hayatım, eğitim ve spor arasında geçiyordu. Çok emek verdim, bazen yoruldum ama bunun karşılığını da aldım. Spordaki başarım, bana burs imkanı getirdi. İstediğim bölümde ve üniversitede, tam burslu olarak eğitim görüyorum. İyi yelkenci olmanın yanı sıra başarılı bir tasarımcı olmayı da çok istiyorum. Milli forma ile olimpiyatlarda yer almak ise en büyük hedefim. 470 yelken klasmanına geçerek bunu başarmayı, o heyecanı yaşamayı çok istiyorum" diye konuştu.


Baba ısrarıyla milli sporcu oldu
Baba ısrarıyla milli sporcu oldu
Baba ısrarıyla milli sporcu oldu
Baba ısrarıyla milli sporcu oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Baba ısrarıyla milli sporcu oldu - Son Dakika Spor


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