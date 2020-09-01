Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim - Son Dakika
BBC

Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim

ABD'de polis tarafından vurularak ağır yaralanan Jacob Blake'in babası, olayın yaşandığı Kenosha kentine Başkan Donald Trump'ın Salı günü yapacağı ziyarette oğlunun hayatını "siyasete alet ettirmeyeceğini" söyledi.

Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim, System.String[]

ABD'de polis tarafından vurularak ağır yaralanan Jacob Blake'in babası, olayın yaşandığı Kenosha kentine Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı ziyaretle oğlunun hayatını "siyasete alet ettirmeyeceğini" söyledi.

29 yaşındaki üç çocuk babası Jacob Blake, çocuklarının da bulunduğu arabasına eğilmişken polisin yedi el ateş etmesiyle ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılmış, olayın ardından ülkede ırkçılığa karşı yeni gösteriler başlamıştı.

Trump, Wisconsin eyaletindeki kenti ziyaretinde polis memurlarıyla görüşecek, Blake ailesini ziyaret etmeyecek.

Ziyaret, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkede "yasa ve düzen" tartışmalarının giderek siyasi bir hal aldığı bir dönemde yapılıyor.

CNN'e konuşan Jacob Blake'in babası, oğlunun hayatının, Başkan Trump ile görüşmekten çok daha önemli olduğunu söyledi.

Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu. İyi bir poz verme derdim yok" dedi.

Yerel yetkililer, son günlerde yatışan protestoların yeniden canlanması kaygısıyla Trump'tan Kenosha'ya gitmemesini istedi.

Ancak Trump bu çağrıları reddedip Demokrat belediye başkanı ve valiyi, bölgedeki şiddet olaylarını kontrol altına alamamakla suçladı. Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönem yarışında, yasa ve düzen sorununu gündeminin ilk sırasına aldı.

Trump, Blake ailesi avukatlarının da yanlarında olmasını istedikleri için onlarla görüşmeyeceğini kaydetti.





Baba Blake ne dedi?

Oğlunun hala belden aşağı felçli olduğunu söyleyen Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu" dedi.

"İki hafta önce oğullarıyla koşan, benimle telefonda konuşup gülen, şimdi ilse bacaklarını kıpırdatamayan birinden söz ediyoruz" diyen Blake oğlunun "hayata tutunmaya çalıştığını" söyledi.

23 Ağustos'ta meydana gelen olayda Blake'e ateş eden polis memuru Rusten Sheskey, olayla ilgili soruşturma süresince idari izne çıkarıldı.

Baba Jacob Blake, oğlunun başına gelenlerin ardından "bazı tehditler aldığını" söyledi.

Depresyonda olduğu için 20 yaşındaki diğer oğlunu da hastaneye götürdüğünü söyleyen Blake, "Bu ailenin ne kadar yük altında olduğunu insanların anlamaması üzücü" diye konuştu.





Trump Kenosha'da ne yapacak?

Wisconsin eyaletinin Demokrat Valisi Tony Evers, travma yaşamış olan kentteki vatandaşların "iyileşmesini engelleyeceği" için Trump'ın ziyareti yeniden düşünmesini istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın güvenlik güçleri ile görüşeceği ve "gösterilerden etkilenen işyerlerini" ziyaret edeceği belirtildi.

Trump ayrıca Blake'in vurulması ardından yapılan gösterilerde protestoculara ateş açıp iki kişiyi silahla öldürmekle suçlanan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse'u da savundu.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada bu gencin "kendisini savunduğunu" belirterek "Sanırım büyük bir soru yaşıyordu, belki de öldürülecekti" dedi.





Portland'da neler oluyor?

Siyah Amerikalı George Floyd'un Mayıs ayında polis tarafından öldürülmesinin ardından Oregon eyaletinin Portland kenti de protestoların merkezlerinden biri haline geldi.

Jacob Blake'in vurulması üzerine başlayan protestolarda Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çatışma çıktı.

Sağcı aktivist olarak ifade edilen 39 yaşındaki Aaron Danielson vurularak öldürüldü.

Traftarlarının "barışçıl" gösteri yaptıklarını söyleyen Trump, ırkçılık karşıtı göstericilere sıvı boya fırlatmalarını ise "boya silah değildir, savunma amaçlıdır" şeklinde yorumladı.

Bir gazeteciye de "Sizin taraftarlarınız, evet onlar sizin taraftarınız oluyor, genç bir erkeği boyayla değil kurşunla öldürdü. Bu utanç verici" dedi.

Medyada yer alan haberlere göre, Danielson'un ölümüyle ilgili olarak, kendisini anti-faşist olarak tanımlayan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Los Angeles'ta bir siyah erkek polis tarafından öldürüldü

Pazartesi gecesi Los Angeles'ta polisin siyah bir erkeği silahla vurup öldürmesinin ardından kentte protestolar başladı.

Polis, 30 yaşındaki erkeğin, araç kurallarına aykırı bir şekilde bisiklet sürdüğü tespit edildikten sonra kaçtığını, kovalamacanın ardından bir polis memuruna vurup, elinde taşıdığı silahı düşürdükten sonra vurulduğunu iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:37

Son Dakika Dünya Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı
İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı         
16:03
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi         
09:46
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı         
09:23
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 21:00:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei