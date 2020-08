baba, kardeşlerden birini ön plana çıkarmamalı' - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Sinan Yüksel (18), 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i kıskançlık yüzünden yaklaşık 20 bıçak darbesiyle öldürdü. Psikiyatrist uzman doktor Savaş Öztürk, "Kıskançlık olabilir ama dozu çok önemli, yani çocuk kardeşini kıskanabilir. Bunu söyleyebilir. Anne baba, sevgisini eşit verdiğini ifade etmeli. Kardeşler hakkında şaka yapmamalı, birini ön plana çıkarmamalı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen salı günü Seyit Taha Yüksel, ağabeyi Sinan Yüksel tarafından Türkbeleni'nde ormanlık alanda yaklaşık 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polise teslim olan Sinan Yüksel, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sinan Yüksel, verdiği ifadede 'babasının kardeşini daha çok sevmesi' ve 'kıskançlık' sebebiyle cinayeti işlediğini söyledi.

Psikiyatrist uzman doktor Savaş Öztürk, çocuklarla iletişim kurarken davranışların çok önemli olduğunu söyledi. Çocukların özgüvenli yetişmelerinin gerektiğini belirten Öztürk, "Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Göz teması kurarak duygularını ifade etmelerine, günlük yaşadığı sorunları anlatmasına izin vermeliyiz. Bunları anlattığı zaman çocuk yanlış bir durumda olabilir, hoşunuza gitmeyen bir durumda olur, hemen cezalandırmak yerine korkmaması lazım" dedi.GÜVEN DUYGUSUÇocukların ailelerinin desteğini hissetmeleri gerektiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu: "Her türlü yaptığı olayda yanında olacağımızı bilmeleri gerekiyor. O zaman çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini ve yaptığı olayları saklamaya ihtiyaç duymaz. Korktukları için ailelerine bilgi vermeyebilirler. O nedenle kaliteli vakit geçirme ve güven ilişkisi çok önemli. Çocuğun anne, baba ve eve bağlanması için güven ve duygularının doyurulması gerekir. Onlar doyurulduktan sonra, onu hissettikten sonra çocuk, anne babaya daha açık, daha samimi ve daha içten olur. Korkuları olmadan kendilerini ifade etme fırsatı verebiliriz. Böyle bir durum olduğunda çocuğun yaşayacağı herhangi bir durumda, ilk başvuracağı kişinin ailesi, annesi, babası ve kardeşleri olduğunu bilerek, çocuklarımızla daha güçlü bir iletişim kurabiliriz."BİLİNÇLİ ÇOCUK HER YERDE SORUN ÇÖZEREv dışında meydana gelebilecek tehlikeler konusunda çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Öncelikle çocuklarımızı bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Bilinçli çocuk, her yerde sorun çözer. Çocuklara nasihat etmek, akıl vermek değil de onlarla bir şeyler paylaşarak, vakit geçirerek, çocuklarımızı iyi hissettirerek o özgüveni koşulsuz sevgi ortamında büyüterek, çocuklarımızda bizim sevgimizi kazanmak için çaba harcamak yerine daha doğal bir şekilde yakın ilişki kurabiliriz" dedi. Çocukların rahat bir şekilde kendilerini ifade ettiği zaman arkadaş gruplarından bahsedebileceğini, arkadaşlarını gizlemeyeceğini söyleyen Öztürk, yeni tanıştığı insanlar ve olaylar hakkında da ailelerin, tecrübeleriyle çocuklarına yardımcı olabileceğini destek olacağını gösterebileceklerini belirtti.KISKANÇLIK 2 YAŞINDA BAŞLARİnsanların 2 yaşından itibaren kıskançlık duygusuna sahip olmaya başladığını anlatan Öztürk, insanların bu duyguyu düzenlemesi ve davranışları sırasında bunu kontrol ederek ifade etmesi gerektiğini kaydetti. Kıskançlık duygusunun düzenlenmesi için öncelikle çocukla aile ya da kardeşler arasında karşılıklı konuşma olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Kıskançlık olabilir ama dozu çok önemli, yani çocuk kardeşini kıskanabilir. Bunu söyleyebilir. Bu duygularımızı düzenleyebilmemiz için öncelikle konuşabilmemiz lazım, ifade edebilmemiz lazım. Bu şekilde anne baba da sevgisini eşit verdiğini ifade etmeli. Kardeşler hakkında şaka yapmamalı, birini ön plana çıkarmamalı. Bu çok önemli. 'Yine kıskanıyor,' huzursuzluk başladı' dememeli, eşit davranmalı. Kardeşler arasında olanların çözümünde ikisinin çözmesine fırsat vermemiz lazım. Arada şiddet ve zarar verme olmadığı zaman iki kardeşin kendilerinin çözmesine imkan tanımamız lazım. Gerektiği olduğu yerde eşit bir şekilde taraf tutmadan çocuklarımıza yardımcı olmalıyız" diye konuştu.ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLERÇocuklarda yaşanabilecek problemlerin bazı belirtilerle kendisini gösterebileceğini söyleyen psikiyatrist uzman doktor Savaş Öztürk, ebeveynleri uyararak şunları söyledi:

"Çocuklarda okul başarısı düşük olabilir. Sosyal ilişkilerinde azalma olabilir, daha az konuşuyor olabilir, odasına çekilebilir. Daha önceki yaptığı etkinlikleri yapmaz, daha önceki olağan davranışları dışında davranışlar gösterebilir. Arkadaşlık ilişkileri bozulabilir, ani sinirlenme ve tepki vermeler olabilir. Önceden zevk alarak yaptığı şeyleri yapmayabilir. İştahı azalabilir, beden hareketleri yavaşlayabilir, artabilir. Konuşma miktarı azalabilir, konuşma miktarı artabilir. Daha çok planlar yapabilir, özgüveninde ani düşüşler olur, ani yükselmeler olabilir. Yani 'bizim çocuğumuza ne oldu, ne oluyor' denildiği zaman bir uzmana mutlaka başvurulması lazım. 'Bizim çocuğumuz böyle değildi, farklılaşmaya başladı' demeden bir şeyler değiştiği zaman mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekir."