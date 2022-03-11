Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek - Son Dakika
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Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek

11.03.2022 13:25
Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek

BURSA'da, babası Mehmet Yıldız'ı (57) baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Eyüp Yıldız'ın (37) İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'nde yapılan muayenesinde akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

BURSA'da, babası Mehmet Yıldız'ı (57) baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Eyüp Yıldız'ın (37) İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'nde yapılan muayenesinde akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Mahkeme, avukatlarının isteği üzerine, Yıldız'ın, akıl sağlığının kesin olarak belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp 4'üncü İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesine karar verdi.

?Olay, 23 Şubat 2020 tarihinde, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Yıldız ile babası Mehmet Yıldız arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başına ve sırtına defalarca vurup öldürdü. Ardından da polis merkezine giderek teslim oldu.

Tutuklanan Eyüp Yıldız, hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eyüp Yıldız daha önce yaptığı savunmasında, akli dengesinin yerinde olmadığını belirtip, "Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. O gün, 'Babanı öldür, kendini öldür' diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum" dedi.Eyüp Yıldız'ın eşi Hatice Yıldız (40) ise tanık olarak verdiği ifadede, ikinci eşi olan Eyüp'ün, birilerinin dolduruşuna gelip, babasıyla sürekli tartışıp, evde kavga çıkardığını söyledi. Sanık ve tanık ifadelerinden sonra mahkeme heyeti, Eyüp Yıldız'ın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının İstanbul Adlı Tıp Kurumu'nca belirlenmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Eyüp Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Eyüp Yıldız'ın, koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonunda, sanık hakkında hazırlanan akli dengesinin yerinde olduğunu belirtilen raporu okudu. Mahkeme, sanık avukatının isteği üzerine Eyüp Yıldız hakkında kesin tanının konması için İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesini kararlaştı. Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi


Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek
Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek
Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek
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Eyüp Yıldız, Adli Tıp, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba katiline verilecek cezayı, ikinci rapor belirleyecek - Son Dakika


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