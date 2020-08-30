Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor - Son Dakika

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın sanatçı kızı Nurgül Şahballı, 7'nci albümüyle yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Toplam 16 eserin yer aldığı albümde Hilmi Şahballı'nın sosyal medyada büyük beğeni toplayan 'Vıttırı Vızzık Adamlar' şarkısı da bulunuyor.

Yaklaşık 28 yıl önce 'Volkan Gibiyim' adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Nurgül Şahballı, müzik yolculuğunu anlatırken ünlü bir babanın kızı olmanın avantajıyla onlarca halk ozanı ve sanatçı tanıdığını, onların arasında büyüdüğünü belirtti. Çocukluğundan bu yana babası Türk Halk Müziği Sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın yanından hiç ayrılmadığını, tüm konserlerinde bulunduğunu belirten Nurgül Şahballı, müziğe o yıllarda gönül verdiğini söyledi. Bankada çalışırken müzik eğitimi almaya karar veren sanatçı, bu düşüncesine babasına söyleyince hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştığını söyledi.