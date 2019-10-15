Son Dakika Haberleri: Baba kız aynı istasyonda doktorluk yapıyor
Son Dakika Güncel Baba kız aynı istasyonda doktorluk yapıyor

Baba kız aynı istasyonda doktorluk yapıyor

16 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının okuduğu üniversiteden mezun olarak doktorluk mesleğine adım atan Begüm Toptan, babasıyla aynı acil sağlık istasyonunda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının okuduğu üniversiteden mezun olarak doktorluk mesleğine adım atan Begüm Toptan, babasıyla aynı acil sağlık istasyonunda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan 24 yaşındaki doktor Begüm Toptan, Merkez 1 Nolu Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'na atanarak göreve başladı.

Aynı istasyonda 49 yaşındaki babası Talat Toptan ile birlikte görev yapma şansını yakalayan Toptan, gazetecilere yaptığı açıklamada hep babasını örnek aldığını ve aynı üniversiteyi kazanarak doktor olduğunu söyledi. Babasıyla görev yapmanın gurur verici olduğunu belirten Toptan şöyle konuştu:

"Eğitim hayatım boyunca babamdan hep iş hayatıyla ilgili anılarını dinledim. Bu durum sağlık sektörünü seçmemde etkili oldu. Babamın okuduğu fakülteden mezun olup aynı yerde hekim olarak göreve başlamak benim için çok güzel bir duygu. Meslekte edindiği bilgi birikimiyle bana rehberlik ediyor. Ben de babam gibi yıllarca sağlık camiasına başarılı bir şekilde hizmet ederek meslek hayatımı sürdürmek istiyorum."

Baba Talat ise 26 yıldır sağlık sektöründe özveriyle çalıştığını, kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek "Kızımla aynı yerde çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. Benim arkamdan sağlık sektörünü seçti ve doktor olmaya karar verdi. O da ben gibi ülkemizde sağlık sektörüne hizmet vermeye çalışacak. Gururluyuz." dedi.

Baba kız aynı istasyonda doktorluk yapıyor

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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