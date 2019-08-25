Son Dakika Haberleri: Baba-kız aynı sahnede
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Baba-kız aynı sahnede

45 dakika önce

Sicimoğlu'nun "Kargadan Başka Kuş Tanımam" adlı kitabının imza gününde yapıldığı etkinlikte, baba-kız birlikte müzikseverlerin karşısına çıktı.

Baba-kız aynı sahnede, System.String[]

Sicimoğlu'nun "Kargadan Başka Kuş Tanımam" adlı kitabının imza gününde yapıldığı etkinlikte, baba-kız birlikte müzikseverlerin karşısına çıktı. Ayşe Sicimoğlu'nun klasik müzik konseri verdiği etkinlikte kızı ile sahnede buluşan ve sevenleri için kısa bir sohbet programı gerçekleştiren Ayhan Sicimoğlu büyük alkış aldı.

Ayhan Sicimoğlu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:17 
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