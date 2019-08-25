Baba-kız aynı sahnede

Sicimoğlu'nun "Kargadan Başka Kuş Tanımam" adlı kitabının imza gününde yapıldığı etkinlikte, baba-kız birlikte müzikseverlerin karşısına çıktı. Ayşe Sicimoğlu'nun klasik müzik konseri verdiği etkinlikte kızı ile sahnede buluşan ve sevenleri için kısa bir sohbet programı gerçekleştiren Ayhan Sicimoğlu büyük alkış aldı.