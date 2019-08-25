Baba-kız aynı sahnede
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Sicimoğlu'nun "Kargadan Başka Kuş Tanımam" adlı kitabının imza gününde yapıldığı etkinlikte, baba-kız birlikte müzikseverlerin karşısına çıktı.
Sicimoğlu'nun "Kargadan Başka Kuş Tanımam" adlı kitabının imza gününde yapıldığı etkinlikte, baba-kız birlikte müzikseverlerin karşısına çıktı. Ayşe Sicimoğlu'nun klasik müzik konseri verdiği etkinlikte kızı ile sahnede buluşan ve sevenleri için kısa bir sohbet programı gerçekleştiren Ayhan Sicimoğlu büyük alkış aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:17
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