Baba kız baz istasyonunun kaldırılması için yürüttükleri hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde baba ve avukat kızı mahalleye kurulan baz istasyonunun kaldırılması için yürüttükleri hukuki mücadeleyi kazandı.

İlçeye bağlı Duraklı Mahallesi'ne 2013 yılında bir şirket tarafından kurulan baz istasyonun kaldırılması amacıyla Kadir Yıldız tarafından dava açıldı.

Yıldız'ın 2016 yılında avukat olan kızı Şule Yıldız Gül'ün de o tarihten itibaren üstlendiği dava, baba kız lehine sonuçlandı.

Kadir Yıldız, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın dağları ve yüksek bölgelerinin çok fazla olduğunu belirterek, baz istasyonlarının bu bölgere kurulması gerektiğini söyledi.

Avukat Şule Yıldız Gül de davayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Firma cihazlarını sökmek için geldi. Bütün mahalleli bu istasyon kalkacağı zaman halay çekecek, eğlence düzenleyecekti. Koronavirüs dolayısıyla mahalleli evlerinin balkonlarında kaldı." diye konuştu.