Baba kız birbirine önce başarı diledi sonra rakip oldu - Son Dakika

Baba kız birbirine önce başarı diledi sonra rakip oldu

- (Özel)Baba kız birbirine önce başarı diledi sonra rakip oldu Baba kız YKS'ye aynı okulda girip birbirine rakip oldu Bursa'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu YKS'ye Bursa'da baba ve kızı aynı okulda beraber girerek...

- (Özel)Baba kız birbirine önce başarı diledi sonra rakip oldu

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Baba kız YKS'ye aynı okulda girip birbirine rakip oldu

Bursa'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi

BURSA - Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu YKS'ye Bursa'da baba ve kızı aynı okulda beraber girerek birbirlerine rakip oldu. Sınavdan önce birbirlerine başarı dileyen baba kız sınavın ardından da sınavda çıkan sorular hakkında konuştu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen YKS, normalleşme sürecinin ardından bugün gerçekleştirilen sınavla sona erdi. Covid-19 tedbirlerinin alındığı okullarda adaylar, sosyal mesafeye dikkat edilerek ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Adayların büyük çoğunluğu sınava anne ya da babalarıyla birlikte geldi. Ancak anne babalar çocuklarından okul önlerinde ayrıldı. Sınava kızıyla birlikte gelen bu baba ise diğerlerinden ayrıcalıklıydı. Bursa'da yaşayan 48 yaşındaki Mehmet Erçetin üniversite sınavı yapılacak okul binasına 19 yaşındaki kızı Candan ile birlikte girme heyecanı yaşadı. Sabah saatlerinde okulun önüne birlikte gelen baba ve kız önce birbirlerine başarı diledi daha sonra sınava girerek birbirlerine rakip oldular.

Kızıyla birlikte onun duygularını yaşamak ve ona moral olmak için rakip olduğunu söyleyen baba Mehmet Erçetin, "Kızımla birlikte sınava girmek çok güzel bir duyguydu, herkese böyle bir şey yaşamalarını tavsiye ederim. Bu durum ufak bir iddia ile başladı ve ben kendi yapabileceğimi düşündüğüm an sınava başvuruda bulundum. Güzel de bir süreç oldu kazasız belasız sınavı güzel de bitirdik. Bütün anne ve babaların yaptığı gibi biz de kızımıza yardımcı oluyoruz. Onlarla birlikte öğrenip onlarla birlikte büyüyoruz. Hazır onlarla birlikte okula gelmişken kızımla birlikte sınava gireyim dedim ve bende sınava kaydoldum. Sınava beraber hazırlandık bu süreçte kızımın sınav performansımı takip etmek onun kaygılarını yaşayıp hissetmek beni de sınava hazırladı. " ifadesinde bulundu.

Babasıyla birlikte sınava giren ve rakibi olan babasını elediğini düşündüğünü söyleyen Candan Erçetin, "Babamda bir rakibimdi ama kendisi 1 hafta öncesinden sözel konulara baksaydı eğer sınavda zorlanmazdı. Ben babamın bu sınavda zorlandığını düşünüyorum, dünkü sınavda Türkçe'yi yaptı ancak bu sınavda babamın zorlandığını düşünüyorum. Bu sınavla birlikte rakibim olan babamı elediğimi düşünüyorum." dedi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:08 Kaynak: İHA

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