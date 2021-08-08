Üye Girişi
Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı - Son Dakika

Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı

08.08.2021 14:51
Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı, System.String[]

Çankırı'nın merkez Hıdırlık köyünde yaşayan öğretmen baba ve kız el ele vererek, diyabet ve çölyak hastalıklarının beslenmesinde önemli yer tutan karabuğdayı yetiştirmeye başladı.

Çankırı'nın merkez Hıdırlık köyünde yaşayan öğretmen baba ve kız el ele vererek, diyabet ve çölyak hastalıklarının beslenmesinde önemli yer tutan karabuğdayı yetiştirmeye başladı.

Yaz dönemlerinde ailesine yardım ederken tarımla tanışan Sevda Aycan Akbaş, babası İsmail Akbaş'ın geleneksel arpa buğday üretiminin yanında karabuğday yetiştiriciliğine başlamasıyla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusuna ilgili duymaya başladı.

Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika alan Akbaş, araştırmalarına devam etti. Kurs sırasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusundaki desteklerinden haberdar olan Akbaş, ailesinin 40 dönüm arazisini bu iş için ayarlayarak, karabuğday yetiştiriciliği projesi ile hibe başvurusunda bulundu. Projesi onaylanan 25 yaşındaki genç çiftçi toplam 235 bin liraya mal olan makine ekipmanlar için TKDK'dan 146 bin lira hibe aldı.

Karabuğday yetiştiriciliğine başlamasında babasının geleneksel tarım faaliyetlerini çeşitlendirme konusundaki araştırmalarının etkili olduğunu belirten Akbaş, "Çankırı'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan babam yedi yıl önce buğday arazilerini zenginleştirmek amacıyla bu arazilerde hububat münavebesi için karabuğday ekmeye başladı. Ancak deneme için başladığı karabuğday yetiştiriciliği, gelen talepler ve insanların ürüne gösterdiği ilgi sonucunda ana işimiz haline geldi. Yıllardır hububat ekimi için ayırdığımız arazilerde şimdi sadece karabuğday üretimi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin karabuğday alanında en fazla üretim yapan çiftçisi konumundayız"

Karabuğdayın yazlık bir bitki olduğunu, taşlı ve sapa arazilerde bile rahatlıkla yetiştiğini söyleyen kadın yatırımcı Akbaş, satış pazarlama konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Akbaş, "Şu anda babamın arazilerini de sayarsak toplam 350 dönüm arazide karabuğday üretimi yapıyoruz. Dolayısıyla ülkemizin karabuğday alanında en fazla üretim yapan çiftçisi konumundayız. Yıllık 35-40 ton civarında üretim yapıyoruz. Normal mevsimde bir dönümde 150 kilogram, bu seneki gibi kuraklık yaşanırsa 100 kilogram civarında ürün elde ediyoruz. Ürünlerimizin satışını internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Aldığımız siparişlerimizi Türkiye'nin her bölgesine kargo ile gönderiyoruz. Bu sene yurtdışına 2 ton karabuğday ihraç ettik. Geleneksel hububat ekimi yerine yaptığımız karabuğday üretimi ile karlılığımızı üç katına çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

"Bu ürünün bilinirliğinin arttırılmasını toplumsal bir görev olarak da değerlendirilebiliriz"

Matematik öğretmeni olarak ataması yapılan, bununla birlikte karabuğday yetiştiriciliğine devam edeceğinin vurgulayan Aycan Akbaş, son yıllarda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda toplumda artan bir ilginin olduğunu, bu anlamda yetiştiriciliği yaptığı karabuğday bitkisinin önemli bir ürün olduğunu belirtti. Akbaş, "Karabuğday glüten içermediği için diyabet sorunlarının çözümünde ve Çölyak hastalıklarının tedavisinde önemli bir ürün olarak dikkat çekmektedir. Bu ürünün bilinirliğinin arttırılması aynı zamanda toplumsal bir görev olarak da değerlendirilebiliriz. Bu nedenle bir taraftan genç öğrencilerime eğitim hayatlarında yardımcı olurken diğer yandan sağlıklı beslenme için üretim yapmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm bunlar kızımın başarısıdır"

Hem üniversite hayatındaki başarısı hem de geliştirdiği projeden dolayı kızıyla gurur duyduğunun altını çizen baba İsmail Akbaş, sözlerini "Öğretmen bir baba olarak kızınızın şehir dışına çıkması, okuması ve öğretmen olması bizi çok mutlu etti. Gerçekleştirdiği proje ile ekim makinesi, ilaçlama makinesi, diskaro, merdane, tırmık, katı güre dağıtma römorku ve ön yükleyici gibi tarımsal faaliyetlerde elzem olan makine ekipmanları IPARD desteği ile aldık. Böylece işlerimizi artık daha az iş gücüyle, daha kısa sürede ve daha profesyonelce yapabiliyoruz. Karabuğday üretiminde bir marka haline geldik, tüm bunlar kızımın başarısıdır" şeklinde tamamladı. - ÇANKIRI

Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı
Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı
Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı
Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı
Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı

İsmail Akbaş, Öğretmen, Çankırı, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu 14:50 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü 14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 13:31 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı 13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar 12:52 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı

Son Dakika Haberleri
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:51 Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
14:03 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
13:17 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı         
14:52
Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti         
14:48
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak         
14:05
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 15:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba kız el ele verdi, 'karabuğday' yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement