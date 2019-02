Baba Kız İlik Nakliyle Hayata Tutundu

Gaziantep'te 8 yıl önce "aplastik anemi" hastalığından kemik iliği nakliyle kurtulan Faik Arslan, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ve yaklaşık bir ay önce Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Hastanesinde nakil yapılan 10 yaşındaki kızının sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Faik Arslan (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşadığı dönemde bacağında oluşan ağrı nedeniyle bir hastanenin ortopedi bölümüne başvurduğunu ancak doktorların kendisini hematoloji bölümüne yönlendirdiğini ifade etti.



Burada yapılan tetkikler sonucu kemik iliğinin kan üretememesi olarak açıklanan "aplastik anemi" teşhisi konulduğunu anlatan Arslan, bir süre tedavi gördükten sonra doktorlarının, kemik iliği nakli olması gerektiğini söylediğini belirtti.



Arslan, 2011 yılında GAÜN Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesinde ağabeyinden alınan kemik iliğinin kendisine nakledildiğini ve sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Şu anda benim nakil olduğum ünite, pediatrik kemik iliği ünitesi olarak hizmet veriyor ve burada 10 yaşındaki kızım Sümeyra'ya da nakil yapıldı." dedi.



Kızını 5 yaşındayken iştahsızlığı nedeniyle doktora götürdüklerini, yapılan tetkiklerde kızına da "aplastik anemi" teşhisi konulduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:



"İki yıl çocuk hastanesine götürdük, 3 yıldır da üniversite hastanesine geliyoruz. Son olarak kızıma da nakil yapılması gerektiği söylendi. Bölgede nakil yapılacak merkez olmadığı için Adana'ya gidecektik ancak Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki ünite hizmete girdi. Gerekli tetkik ve tedaviler yapıldıktan sonra Prof. Dr. Sinan Akbayram hocam ve ekibi tarafından kızıma 12 yaşındaki ağabeyinden kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Bir ayı geçti, şu anda durumu iyi."



Arslan, mikrop kapmaması için kızlarını ziyaret edemediklerini ancak telefonla görüntülü arama yaparak görüştüklerini belirterek, "Annesi yanında. Her gün benden yemek istiyor. Evde yemek yapıp ona getiriyorum. Bir an önce iyileşmesini bekliyorum. Kızım sağlığına kavuşacağı için çok mutluyum. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Benim hastalığım 41 yaşındayken fark edildi, nakil oldum. Kızım 10 yaşında nakil oldu. Şu anda durumu iyi. Bu yıl okula hiç gidemedi, iyileşip okuluna dönmek istiyor." diye konuştu.



Bölgenin ilk ve tek pediatrik kemik iliği ünitesi



GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tek olan 4 yataklı Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinin, yaklaşık 6 ay önce hizmete başladığını söyledi.



Dr. Öğr. Üyesi Esra Pekpak ile şu ana kadar 6 hastaya başarılı şekilde nakil yaptıklarını ve 2 hastanın tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Akbayram, şunları kaydetti:



"Bölgemizdeki ilk ve tek pediatrik kemik iligi transplantasyon ünitesinde 6 aydır nakiller yapıyoruz. Burada şu ana kadar 6 hastaya kök hücre transplantasyonu yaptık. Bu nakiller bölgemizde ilk defa yapıldı. Kardeşler arası gerçekleştirildi. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere bölgeden gelen tüm hastalara hizmet veriyoruz. Nakil yaptığımız hastalardan 2'si lösemi, 2'si kemik iliği yetmezliği, biri 'kostman sendromu' dediğimiz bir tür immün yetmezliği olan hastaydı. Bir hastamız da Akdeniz anemisiydi. Bu hastalara başarıyla nakil yaptık."



Akbayram, transplantasyonun zor, uzun ve meşakkatli bir iş olduğuna, nakil yaptıran hastaların mutlaka merkezin yakınında olması gerektiğine dikkati çekerek, "Hastalarımıza en yakın Adana'da nakil yapılabiliyordu. Ailelerin de oraya yerleşmeleri gerekiyordu. Ünitemiz sayesinde hastalarımız uzağa gitmelerine gerek kalmadan kendi illerinde bu hizmetten faydalanmış oluyorlar." dedi.



Ünitelerinin şu an 4 yataklı olduğunu ancak üniversite bünyesinde yapımı devam eden çocuk hastanesi devreye girdiğinde burada 9 yatak kapasiteli nakil ünitesi de olacağını anlatan Akbayram, "Biz şu an sadece kardeşlerden nakil yapabiliyoruz ama yeni ünitemizde TÜRKÖK'ten, yurt dışından, anne ve babadan yarı uyumlu nakiller yapabileceğiz. Böylelikle hasta çocuklarımızın hayata tutunabilmeleri için daha fazla gayret sarfetmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

