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Baba- kız kazada öldü

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Taşgün (44) ile yanındaki kızı Dilara Taşgün (18) öldü, eşi Mihriban Taşgün (37) yaralandı.

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ESKİŞEHİR'de otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Taşgün (44) ile yanındaki kızı Dilara Taşgün (18) öldü, eşi Mihriban Taşgün (37) yaralandı. Aileden geriye, birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Olgun M. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Taşgün yönetimindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ticari aracın sürücüsü Ali Taşgün, yanındaki eşi Mihriban ve kızları Dilara Taşgün ile diğer aracın sürücüsü Olgun M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla  Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali Taşgün ile kızı Dilara Taşgün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Mihriban Taşgün'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazada ölen Ali Taşgün ve kızı Dilara Taşgün ile ağır yaralanan Mihriban Taşgün'den geriye, birlikte çektirdikleri fotoğrafı kaldı.
?SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Olgun M., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel
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