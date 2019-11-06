Son Dakika Haberleri: Baba kız topladıkları kapaklarla engellilere umut oldu
Son Dakika Genel Baba kız topladıkları kapaklarla engellilere umut oldu

Baba kız topladıkları kapaklarla engellilere umut oldu

6 saat önce

Baba kız topladıkları kapaklarla engellilere umut oldu Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Irmak Gökşen'in başlattığı, babasının da destek verdiği kampanyayla 2 yılda 200 bin mavi kapak toplandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Irmak Gökşen'in başlattığı, babasının da destek verdiği...

Baba kız topladıkları kapaklarla engellilere umut oldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Irmak Gökşen'in başlattığı, babasının da destek verdiği kampanyayla 2 yılda 200 bin mavi kapak toplandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Irmak Gökşen'in başlattığı, babasının da destek verdiği "Bir ayakta biz olalım" kampanyasıyla 2 yılda 200 bin mavi kapak toplandı.

Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Irmak Gökşen tarafından başlatılan 'Bir ayakta biz olalım' adlı kampanyaya babası Dilaver Gökşen'de destek oldu. Onikişubat ilçesi Mimar Sinan İlkokulu'nda görevli memur Dilaver Gökşen kızından aldığı sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayarak okuldaki öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 2 yılda 200 bin adet mavi kapak toplamayı başardı.

Lise 9'uncu sınıf öğrencisi Irmak Gökşen, "Ben çevremde gördüğüm engelli vatandaşların durumlarından dolayı 2 yıl önce mavi kapak toplamaya karar verdim. 'Bir ayakta biz olalım' isimli bir kampanya başlattım. Kampanyayı babama anlattım ve bana destek olarak 2 yılda 200 bin adet mavi kapak topladık. Topladığımız mavi kapaklar ile engelli bir kardeşimize tekerlekli sandalye bağışlanacak. Bu projemi büyüterek devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

Mavi kapak toplayarak engellilere umut olmaya devam edeceklerini söyleyen baba Dilaver Gökşen ise, "İki yıl önce bana kızım, bir kampanya başlatalım bir ayakta biz olalım baba dedi. Okulumuzda Ferhat Pakdil ve Erkan Ceyhan öğretmenlerinin de desteğiyle iki yüz bin kapağa ulaştık. Bu aşamayı tamamladık ve gelecekte de mavi kapak toplamaya devam edeceğiz. Engellilere umut olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba kız topladıkları kapaklarla engellilere umut oldu

Kahramanmaraş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:03 Kaynak: İHA
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