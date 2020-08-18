Baba-kızdan aşk duası

Kızıyla özellikle Türkçe şarkı okumanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu anlatan Mustafa Güngece, "Sinem çok yetenekli ve dinlendiren bir sese sahip. Ayrıca arkadaş gibi olabildiğimiz için de çok seviniyorum. Müzik yaparken tartışabiliyoruz ve ortaya çok iyi işler çıkıyor" dedi. Babasının evde sürekli bağlama çaldığını, kendisinin de eşlik ettiğini anlatan Sinem Güngece de "Babamla birlikte müzik eğitimim her an devam ediyormuş gibi hissediyorum ve bu beni çok şanslı hissettiriyor. Birlikte yine çiftlerin dillerinden düşmeyecek güzel bir aşk şarkısı söyledik. Yorumları merakla bekliyoruz" diyerek heyecanlı olduğunu dile getirdi.