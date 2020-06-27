Baba, kızı ve kuzeni boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Baba, kızı ve kuzeni boğulmaktan son anda kurtarıldı

Giresun'da denize giren baba, kızı ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirdi.

Giresun'da denize giren baba, kızı ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirdi. Giresun Belediye plajında denize giren üç kişi Giresun Belediyesi cankurtaran görevlileri tarafından kurtarıldı.

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İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gelen İsa Yılmaz beraberinde bulunan üç çocuğu ve kuzeni Ahmet Düşmez ile birlikte denize girmek istedi. Teyyaredüzü mevkiinde bulunan Belediye Plajında denize giren aileden üç kişi dalgalı olan denizde boğulma tehlikesi geçirdiler. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun geçen hafta kurduğu Belediye Cankurtaran Ekibi tarafından müdahale edilen 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Cankurtaran ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından boğulma tehlikesi geçiren baba, kızı ve kuzeni Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı ciddi önlemler aldıklarını belirterek geçen yıllarda yaşanan acı olayların yaşanmaması adına cankurtaran ekipleri kurduklarını söyledi. - GİRESUN

Cankurtaran, İstanbul, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba, kızı ve kuzeni boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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