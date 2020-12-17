"Baba koşabilecek miyim?" diye sordu, yeni protezine kavuştu - Son Dakika

"Baba koşabilecek miyim?" diye sordu, yeni protezine kavuştu

17.12.2020 10:50

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge, vatandaşların ve özel bir derneğin desteği sonrası yeni protezine kavuştu.

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge, vatandaşların ve özel bir derneğin desteği sonrası yeni protezine kavuştu. Kızının en son 'baba koşabilecek miyim?' sorusu üzerine duyarlı vatandaşların yardımda bulunduğunu aktaran Baba Ali İhsan Yıldırım, "Şuanda kızım yeni protezine uyum sürecinde. Evimize döndüğümüzde koşu antrenmanlarına başlayacağız. Kızımın koşarken yüzündeki o gülümsemeyi görmek istiyorum" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (41) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) 'Özge' ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden 7 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Doğrama atölyesinde baba ile kızı hayalleri için uğraştı

Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge'nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.

İHA'nın haberi ses getirdi

İhlas Haber Ajansı'nın 14 Haziran 2020 tarihinde Özge'nin koşmak istediğine yönelik haber sonrası aileye vatandaşlar ve ismini açıklamak istemeyen özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin lira maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum süreci için İstanbul'a gitti. Fatih'te özel bir protez merkezinde yeni protezi takılan Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimi alacak.

"O gülümsemeyi görmek istiyorum"

Antalya dönüşünde ise kızının koşması için antrenmanlar yapacaklarını dile getiren Ali İhsan Yıldırım, "Kızım bana hep 'baba koşabilecek miyim?' diye soruyordu. Boğazımı düğümleyen bu soru sonrası vatandaşlarımız ve bir dernekten yardımlar geldi. Özge'nin boyunun uzaması ve vücudunun gelişmesi daha önceki protezi işlevsiz kılıyordu. Dengede de sorunlar yaşıyordu. Şimdi yeni protezimizi aldık ve uyum sürecini geçirmeye çalışıyoruz. Antalya'ya döndüğümüzde mevcut protezine ek aparatlar yaparak koşu antrenmanları yapacağız. Çünkü kızımın koşarken yüzündeki o gülümsemeyi görmek istiyorum" dedi. - ANTALYA

Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu
Baba koşabilecek miyim? diye sordu, yeni protezine kavuştu

İhsan Yıldırım, kızım dizisi, Antalya, Protez, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Baba koşabilecek miyim?' diye sordu, yeni protezine kavuştu - Son Dakika


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