Baba Kurbanı Tuğçe'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürekleri Burktu..."Baba Üzer mi Evladını"

Baba kurbanı Tuğçe'nin sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu.

Baba kurbanı Tuğçe'nin sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu..."Baba üzer mi evladını"

Adana'da babası tarafından öldürülen Tuğçe'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi



ADANA - Adana'da uykusunda tüfekle vurularak öldürülen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan komşuları ve yakınları tarafından alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda uyurken babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen 18 yaşındaki Tuğçe Tatar'ın cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekleyen yakınları ve komşularına teslim edildi.

Genç kızın cenazesinin Buruk Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Genç kız babasına sosyal medyadan sitem etmiş

Öte yandan, genç kızın babasına sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımlar ortaya çıktı.

Tuğçe Tatar 21 Ocak'ta yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz."

"Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı."

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