Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü - Son Dakika
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Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Genç kızı babası H. Yıldız'ın öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünün iddia edildiği öğrenildi.

(Neslihan Demirer/İHA)

Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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