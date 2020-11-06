Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar - Son Dakika

Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar

06.11.2020 11:23
Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Muzaffer ve Metin Uğurlu kardeşler, babalarından öğrendikleri elekçiliği 40 yıldır sürdürüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Muzaffer ve Metin Uğurlu kardeşler, babalarından öğrendikleri elekçiliği 40 yıldır sürdürüyor.

Babaları İsmail Uğurlu'dan 40 yıl önce elekçiliği öğrenen 56 yaşındaki Muzaffer ve 60 yaşındaki Metin kardeşler, Yemenici Sokak'taki 25 metrekarelik iş yerlerinde ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Farklı boyutlardaki elekleri tamamen el emeğiyle yapan Uğurlu kardeşler, vatandaşların istediği ebatta da imalat gerçekleştiriyor. Talepten memnun olmasalar da mesleği sürdürmek için üretim yapan kardeşler, elekleri 5 ila 30 liradan satışa sunuyor.

Muzaffer Uğurlu, AA muhabirine, kendilerinden sonra da elekçilik yapacak kimsenin bulunmadığını söyledi.

Kasnağı, tel ve çivi yardımıyla elek haline getirdiklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Küçük bir eleği 5-10 dakikada yapıyorum. Un elekleri 20 santimetre ila 40 santimetre arasında oluyor. Daha önce un elekleri 60-70 santimetre arasında yapılıyordu. İnsanlar bu kadar büyüğü artık kullanamadığından küçük yapıyoruz. Büyük kalburlar ise nohut, kuru fasulye, arpa, buğday gibi mahsullüleri elemekte kullanılıyor. Küçük elekler ise un ya da haşhaş için kullanılıyor. Büyük kalburları 25-30 liradan, un eleklerini de 5-15 lira arasında satıyoruz. Eleğin çap büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatları değişiyor."

"Kar amaçlamıyoruz"

Uğurlu, tamamen el emeği olan elek ve kalburları kişiye özel büyüklükte ve tel aralığında da imal edebildiklerini bildirdi.

Eleğe olan talebin eskiye göre azaldığını anlatan Uğurlu, "Talep azaldığı için çok sayıda olmasa da isteğe göre elek yapıyoruz. Çünkü talep olmayınca boşuna yer işgal ediyor. Talepten memnun değiliz ama mesleğimizi sürdürmek için yapıyoruz. Kar amaçlamıyoruz. Bu mesleği bir yere kadar götürmek istiyoruz. Bizden sonra devralacak kimse de yok." diye konuştu.

İsmail Uğurlu, Sivrihisar, Eskişehir, Uğurlu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Baba mesleği elekçiliği ağabey-kardeş sürdürüyorlar - Son Dakika


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