Baba mesleği saraçlığı 44 yıldır özenle yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baba mesleği saraçlığı 44 yıldır özenle yapıyor - Son Dakika

Baba mesleği saraçlığı 44 yıldır özenle yapıyor

7 saat önce

Tokat'ta yaşayan Hüseyin Örükaya, babasından öğrendiği saraçlığı gelişen teknolojiyle işleri azalsa da 44 yıldır sürdürüyor.

Baba mesleği saraçlığı 44 yıldır özenle yapıyor, System.String[]

Tokat'ta yaşayan Hüseyin Örükaya, babasından öğrendiği saraçlığı gelişen teknolojiyle işleri azalsa da 44 yıldır sürdürüyor.

Binek hayvanlarının yaygın şekilde kullanıldığı dönemlerde gözde meslekler arasında yer alan, zaman içinde yok olmaya yüz tutan saraçlığın Tokat'taki son temsilcilerinden 56 yaşındaki Hüseyin Örükaya, mesleğine severek devam ediyor.

Saraçlığı 12 yaşında babasının yanında öğrenen Örükaya, Sulusokak'ta babasından kalma atölyesinde eski usullere göre hamut yapıyor.

Hüseyin ustanın sığır, koyun ve manda derisi kullanarak gürgen ağacı, keçe, kamış ve hasır otundan yaptığı hamutlar, daha çok Doğu Anadolu Bölgesi'nden talep görüyor.

Örükaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saraçlık mesleğini 44 yıldır severek yaptığını söyledi.

Mesleğin eski günlerini aradığını belirten Örükaya, tüm olumsuzluklara rağmen saraçlığı sürdürmeye çalıştıklarını anlattı.

Hamutların geçmişte ne kullanılmışsa aynı şekilde yapıldığını vurgulayan Örükaya, "Alet ve edevatın hepsi rahmetli babamdan kalma. Geleneksel usullere göre yapıyoruz. Eski sanat, eski malzemeler..." ifadesini kullandı.

Örükaya, 30 yıl önce yılda 1500 hamut üretilirken bugün bunun 200'lere kadar düştüğüne dikkati çekerek, "Eskiden işlerimiz çok iyiydi. Çocuklarımız büyüdü. Bazıları göreve başladı, bazıları okuyor. Hepsini bu meslekten okuttum. Buradan emekli oldum. Ömrüm olduğu sürece mesleğimi devam ettireceğim." dedi.

"Sabır isteyen bir meslek"

Hamutların el emeğiyle yapıldığını dile getiren Örükaya, şunları kaydetti:

"Tamamen el emeği, el işçiliği. Sabır isteyen bir meslek. Makine yok, teknoloji yok. Hamut, at koşum takımı olarak da kullanılıyor. Yeni ziraat aletleri çıktığı için teknolojiye yenik düştü. Eski talep yok ama yine de yapmaya devam ediyoruz. Tokat'ta 3-4 kişi kaldık. Bizden sonra bu meslek yok olacak. Mesleğin son temsilcileri biziz. Bir hamutun fiyatı bin 600 lira."

Doğu Anadolu Bölgesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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