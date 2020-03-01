Baba mesleği saraçlığı sürdürüyor - Son Dakika
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Baba mesleği saraçlığı sürdürüyor

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan saraç Ahmet Üstek, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan saraç Ahmet Üstek, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Üstek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden, harman zamanı gelmeden önce atlara, eşeklere harmanda kullanılmak üzere hamut yaptıklarını söyledi.

Şimdilerde köpeklere çeşit çeşit, rengarenk tasmalar yaptığını dile getiren Üstek, şunları kaydetti:

"Yabancılar gelmişti, Beypazarı gezisine ve benim burada çalıştığımı görünce içeri girdiler ve tasmalara baktılar. Çok beğendiler ve tasmalar süslemeleriyle çok hoşlarına gitti. Buradan tasma alarak gittiler. Ardından Amerika'dan, Almanya'dan ve İngiltere'den köpek tasması siparişi almaya başladım. Şimdide Kıbrıs'a da gönderiyorum, çok şükür. Onların isteklerine göre yapıp gönderiyorum ve böylece zanaatımı icra ediyorum. Sağlığım elverdiği sürece, aldığım siparişleri göndermeyi sürdüreceğim."

Üstek, köpek tasmalarının yurt içinde de rağbet gördüğünü belirterek, birçok ile tasma gönderdiğini ifade etti.

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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