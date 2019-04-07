Baba Mesleğini 49 Yıldır Pedallıyor

Bisikletliler Derneği Kayseri Temsilcisi Mehmet Luzumlar, babasının bisiklet tamir dükkanında kendi bisikletini tamir etmekle başladığı baba mesleğini 49 yıldır yaptığını belirterek, "Benden sonra bu meslek benim ailemde devam etmeyecek.

Bisikletliler Derneği Kayseri Temsilcisi Mehmet Luzumlar, babasının bisiklet tamir dükkanında kendi bisikletini tamir etmekle başladığı baba mesleğini 49 yıldır yaptığını belirterek, "Benden sonra bu meslek benim ailemde devam etmeyecek. Çocuklarım bu işi yapmıyor, başka mesleklerle uğraşıyorlar" dedi.



Babadan gelen bisiklet tamirciliği mesleğini yaptığını ve 60 yıllık bir bisiklet firmasının ikinci nesil sahibi olduğunu söyleyen Bisikletliler Derneği Kayseri Temsilcisi Mehmet Luzumlar, Kayseri Bisiklet Motosiklet Tamircileri Esnaf Odası'nda da 25 yıldır yöneticilik yaptığını söyledi.



Türkiye Bisikletliler Derneği'nin 15 yıldır Kayseri Temsilciliğini yaptığını anlatan Luzumlar, "Bununla da yetinmeyerek bir de spor alanına yöneldim ve Türkiye Bisiklet Federasyon'unun Kayseri de İl Temsilciliğini yapmaktayım" dedi.



Çocukluğunda babasının bisiklet tamir dükkanına gelerek yardım ettiğini ve kendi bisikletini tamir ederek hem bisiklet sevgisini hem de mesleği kazandığını söyleyen Luzumlar, "Bugün de eskimeyen sevdamız hala devam etmekte. Çocuklarımıza, gençlerimize bisikleti sevdirmek, topluma bisikleti sevdirme amacımız devam etmekte. Kayseri Bisikletçiler Odası'nda yaklaşık 110 bisiklet işiyle uğraşan esnafımız var. Derneğimizde de Türkiye genelinde 55 bin kayıtlı aktif üyemiz var.



Baba mesleğini severek devam ettiriyorum ama benden sonra bu meslek benim ailem de devam etmeyecek çocuklarım bu işi yapmıyorlar. Başka mesleklerle uğraşıyorlar ben de bunun için geleceğe bırakabileceğim yeni gençleri hayata kazandırmaya devam ediyorum. Antrenör olarak, sporcu olarak, esnaf olarak bisikletin yaşamını yerleşik düzene oturtana kadar devam etmeyi de düşünüyorum" diye konuştu.



Federasyon faaliyetlerini Kayseri'de daha fazla hızlandırmaya gayret ettiklerini, Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarının anltını çizen Mehmet Lüzumlar, "Kayseri de 3 tane kulüp açtık. Birincisi Talas Belediyegücü, ikincisi Kayseri Gençlik Spor Müdürlüğü, son olarak da Talas Gençlik Spor Müdürlüğü. Bu kulüplerde 60 sporcumuz var. 3 yıl önce ilk defa Kayseri'nin ilk kadın milli sporcusu oldu. Bugün 3 erkek 3 bayan olmak üzere 6 milli bisiklet sporcumuz var. Gençlerimize bisikleti sevdirmek için önümüzdeki hafta okullar arası bisiklet yarışımız var tüm okullar kayıtlarını yaptırıp önümüzdeki hafta Kadir Has Stadyumunun yanında olacak yarışmaya izlemeye ve katılmaya davet ediyoruz" ifadesinde bulundu.



Kayseri'de yeni bir akım başlattıklarını anlatan Luzumlar, "Herkes hafta sonu olsun gün içerisinde olsun işine bisiklet ile gidip gelmeyi başarır oldu. Kazanımımız insanlara sağlıklı obeziteden uzak keyifli bir hayat sürmesini sağlamak, ücretsiz seyahat etmesini sağlamak bunun için insanlara bisikleti önerdik. Yakında yapacağımız yeni bir anlaşmayla Türkiye'de ilk defa halk eğitim merkezlerinde bisiklet eğitimini başlatacağız. 7 den 77 ye bütün çocuklarımızı ve büyüklerimizin katılabileceği ve ücretsiz eğitim alabileceği kurslar açıyoruz. Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde Kayseri de toplam 6 defa uluslararası yarışımız olacak, bu yarışlar Cumhuriyet meydanından başlayacak. Bizi takip eden herkesi açıklayacağımız tarihlerde yarışlarımızı izlemeye davet ediyoruz".



Kayseri'nin hiç olmayan antrenör eksiğini tamamladık, şuanda bir Milli Takım Antrenörümüz var. Kayseri de bunula beraber 60 sporcumuz var, 8 hakemimiz var. Bunlardan 2 tanesi Kayseri'nin ilk kadın hakemleri bu kazanımlar Kayseri de devam ediyor ettikçe de bizi sevindiriyor. Geçtiğimiz günlerde Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin ile görştük. Bisiklet sporu ile uğraşan gençlerimizin aldıkları dereceleri ile Aksaray Üniversitesine kabul edeceklerini Aksaray Üniversitesi Besyo bölümünde eğitim görebileceklerini öğrendik ve bunu da insanlara duyurma gereği duyduk" dedi. - KAYSERİ

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