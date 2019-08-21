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Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

39 dakika önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolmaya yüz tutan "elekçilik" mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren 46 yaşındaki Ayhan Hüseyinoğlu, 20 yıldır pazarları ve köyleri dolaşarak yaptığı elek ve kalburları satıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolmaya yüz tutan "elekçilik" mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdüren 46 yaşındaki Ayhan Hüseyinoğlu, 20 yıldır pazarları ve köyleri dolaşarak yaptığı elek ve kalburları satıyor.
Hüseyinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini babasından, babasının da dedesinden öğrendiğini söyledi.
Çocuk yaştan itibaren bu mesleği yaptığını anlatan Hüseyinoğlu, "Ben bu mesleği ata mesleği olarak görüyorum ve yaşatmaya çalışıyorum. Eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş olmadığı için satışlarımız fazlaydı. Şimdi ise her şey makineleştiği için satışlarımızda azaldı. Eskiden günlük 20-25 adet satabiliyorduk. Şimdi ise 10-15 tane ancak satabiliyoruz. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Yaptığımız elek ve kalburları ailemle çevre ilçelerin pazarlarında satmaya çalışıyoruz." dedi.
Babasının bu meslekten kazandığı parayla beş çocuğunu büyüttüğünü dile getiren Hüseyinoğlu, "Biz de alıştık, ailece bu işten geçimimizi sağlıyoruz. Bu mesleği bizim ailemizden başka yapan yok, ilerleyen yıllarda mesleğin kaybolmasından korkuyorum. Dedem ve babamın zamanında elek ve kalbur, çam kasnağından oluyordu. Çam kasnağı daha sağlıklı ve uzun ömürlüydü. Şimdi ise çam kasnağı bulamıyoruz, mecburen gürgen ağacından yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Taşova, Amasya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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