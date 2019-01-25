Baba Mirası Bakkalın 86'lık Delikanlısı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Musa Özdemir, babasından miras kalan bakkal dükkanını, yaklaşık 20 yıldır oğlu ile birlikte çalıştırmanın sevincini yaşıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Musa Özdemir, babasından miras kalan bakkal dükkanını, yaklaşık 20 yıldır oğlu ile birlikte çalıştırmanın sevincini yaşıyor.



Altınordu ilçesine bağlı Yukarıtepe Mahallesi'nde babasından miras kalan bakkal dükkanını işleten 86 yaşındaki Musa Özdemir, çalışma azmiyle hem görenleri şaşırtıyor, hem de gençlere örnek oluyor. Babasının vefatından sonra miras kalan bakkal dükkanına sahip çıkan ve 62 yıldır burayı işleten Özdemir, şimdilerde ise bu hatırayı yavaş yavaş oğluna bırakmaya hazırlanıyor. Özdemir, büyük marketlerin çoğalmasıyla mahalle bakkallarına talebin azaldığını ifade ediyor.



Bu mesleği babasından öğrendiğini ifade eden Musa Özdemir, onun izinden gittiğine dikkat çekerek, "Mesleğe ben babamla birlikte başladım. Babam vefat edince 20 seneden fazla ben devam ettiriyorum. Ondan öncesinde babamla birlikte devam ettirirdik. Biz kimseyi burada kalbini kırıp, borcunu orta yerde istemedik. Babamdan nasıl gördüysem, ben o şekil bu işi sürdürüyorum. 86 yaşındayım ve devam ediyorum" dedi.



Baba hatırasını kapatmaya kıyamıyor



Musa Özdemir, yaklaşık 62 sene önce devralınan ve 500 haneli mahallenin tek bakkalı olan, yıllardır aktif bir şekilde hizmet veren bakkal dükkanını, baba hatırası olması nedeniyle kapatmaya kıyamadığını da belirtiyor.



Musa Özdemir'in oğlu 52 yaşındaki Mustafa Özdemir de babasıyla birlikte devam ettirdikleri bakkal dükkanından bahsederek, "Buradaki iş yerimizi babamla beraber, dededen babama, babadan bize hasbelkader günümüzü idame ettiriyoruz. Bu mesleğin kolaylıkları da var zorlukları da var. Sabah açmak, akşam kapatmak zorundayız. Büyük marketler çıkınca mertlik bozuldu. Biz artık 'yok' bakkalıyız. Evde bir şey olmayınca onları alıyorlar. İnsanlarda karda kışta çok hizmet verdik ama hepsi unutuldu" şeklinde konuştu. - ORDU

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