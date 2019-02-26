Baba Ocağına Dönüş Hızlandı

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İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı