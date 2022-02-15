Baba-oğlun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde - Son Dakika

Menteşe'nin Akkaya Mahallesi'nde 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; evlerinin bahçesinde odun kıran 62 yaşındaki Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek oğlunu vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cavit Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA GÖZALTINDA

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.