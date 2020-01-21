Baba-oğlun evinden 22 parça tarihi eser çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğlun evinden 22 parça tarihi eser çıktı - Son Dakika

Baba-oğlun evinden 22 parça tarihi eser çıktı

6 saat önce

Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.

Baba-oğlun evinden 22 parça tarihi eser çıktı, System.String[]

Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şüpheli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğuna dair bilgi aldı. Bu bilgiye istinaden yapılan operasyon kapsamında ekipler, alınan arama kararı doğrultusunda U.K ve B.A.K ismindeki baba oğul oldukları öğrenilen şahısların ikametinde çalışma yaptı. Yapılan aramada; 14 adet taş obje, 2 adet pirinç alem, 2 adet oyma ahşap obje, 1 adet topuz, 1 adet kilise ikonu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 1 adet sikke olmak üzere toplam 22 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlere el konulurken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba-oğlun evinden 22 parça tarihi eser çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]