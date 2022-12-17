Baba oğluna soybağı davası açtı, dede kayyum atandı - Son Dakika
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Baba oğluna soybağı davası açtı, dede kayyum atandı

17.12.2022 11:22
Baba oğluna soybağı davası açtı, dede kayyum atandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde nadir görülen bir deri hastalığıyla dünyaya gelen ve halk arasında "yılan bebek" denilen Gökdeniz T'ye babasının açtığı soybağının reddi davası nedeniyle DNA raporu hazırladı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde nadir görülen bir deri hastalığıyla dünyaya gelen ve halk arasında "yılan bebek" denilen Gökdeniz T'ye babasının açtığı soybağının reddi davası nedeniyle DNA raporu hazırladı. Çiftin boşanma kararının ardından Gökdeniz bebeğe mahkeme, dedesi S.F'yi kayyum olarak atadı.

Edinilen bilgiye göre, Eşme'de 25 Ocak 2021'de Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gözlerini açan Gökdeniz bebeğin annesi E.F. ile babası M.T, doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Gökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba M.T, aynı mahkemede soybağının (nesebin) reddi davası açtı.

Davacı baba M.T, bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun nesebinin tespit edilmesini istedi.

Yüksek ölüm riskinden "öncelikli dosya" talebi

Davalı anne daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Çift DNA" (kimerizm) davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu.

E.F'nin avukatlığını üstlenen Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, 18 Nisan 2022'de mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi yapılmasını talep etti.

Avukatlar dilekçede, yüksek ölüm riski olduğundan "öncelikli dosya" olarak bebek ile baba ve annenin en yakındaki İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istedi.

Dilekçede, Harlequin tipi iktiyozis hastalığının kalıtsal bir deri bozukluğu ve iktiyozis grubu bozukluklardan nonbüllöz iktiyozisin en ağır şekli olduğu kaydedildi. Ölümcül olmasına rağmen bu bozuklukla doğan ve hayatına devam eden bebeklerin bulunduğu vurgulandı.

DNA raporu: "Yüzde 99 biyolojik baba"

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile baba M.T. ve anne E.F'den alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi yaptı.

Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli adli tıp raporunda, bebeğe ait DNA profili ile anne ve babanın DNA profillerinin karşılaştırıldığı belirtilerek, elde edilen sonuçlar itibarıyla M.T'nin yüzde 99 bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi.

Ocak ayında yapılacak duruşmada, Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davayı mahkemenin karara bağlaması bekleniyor.

Dedesi, Gökdeniz bebeğe kayyum atandı

Öte yandan, Gökdeniz bebeğin anne ve babasının boşanma davaları, 9 Haziran 2022'de karara bağlandı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi çiftin boşanmasına karar verirken, Eşme Sulh Hukuk Mahkemesi ise 19 Ekim 2022 tarihinde Gökdeniz bebeğe annesinin babası olan dedesi S.F'yi kayyum olarak atadı.

Kayyum kararında, Gökdeniz bebeğin yasal temsilcileri arasında menfaat çatışması çıktığı için bebeği soybağı davasında temsil edecek kayyuma ihtiyaç olduğu belirtildi. Mahkeme, bebeğin dedesi S.F'yi kayyum olarak uygun gördü.

Baba M.T, bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına itiraz etti.

Kayyum itirazını, istinaf mahkemesi olarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi inceleyecek.

Kaynak: AA
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