Baba oğluna verdiği sahte para ile yakalandı - Son Dakika
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Baba oğluna verdiği sahte para ile yakalandı

6 saat önce

Trabzon'un Arsin ilçesinde sahte paralarla alışveriş yapmak isteyen şahıs yakalandı.

Baba oğluna verdiği sahte para ile yakalandı, System.String[]

Trabzon'un Arsin ilçesinde sahte paralarla alışveriş yapmak isteyen şahıs yakalandı. Oğluna verdiği sahte paranın fark edilmesi babayı 21 adet sahte 100 TL ile yakalattı.


Edinilen bilgiye göre, Arsin ilçesinde C.T. isimli şahıs elinde bulunan sahte 100 TL ile büfeden alışveriş yapmak istedi. İşyeri sahibi tarafından paranın sahte olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekipleri haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri C.T.'yi büfede yakaladı. Yakalanan C.T.'nin ilk ifadesinde parayı babası Ş.T.'den aldığını belirtmesinin ardından polis ekipleri baba Ş.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Ş.T.'nin aracından yapılan aramada 21 adet sahte 100 TL para ele geçirildi. - TRABZON

Trabzon, Polis, Arsin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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