Oğlunun okey oynamasına kızan babadan ilginç hareket! Kafeyi basıp masadakileri ıstaka ile dövdü - Son Dakika
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Oğlunun okey oynamasına kızan babadan ilginç hareket! Kafeyi basıp masadakileri ıstaka ile dövdü

08.05.2023 20:00

İstanbul Küçükçekmece'de oğlunun okey oynamasına sinirlenen baba, kafeyi basıp okey masasındaki herkesi ıstaka ile dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, oğlunun okey oynamasına sinirlenen şahıs, oyun oynadığı kafeye geldi. Masaya gelen adam, ıstakayı alıp önce oğlunu ardından masadaki arkadaşlarını ıstaka ile dövmeye başladı.

GENÇLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Masadaki gençler neye uğradığını şaşırırken kendilerini korumak için kaçmaya çalıştı. Yaşanan ilginç olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Akif, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun okey oynamasına kızan babadan ilginç hareket! Kafeyi basıp masadakileri ıstaka ile dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun okey oynamasına kızan babadan ilginç hareket! Kafeyi basıp masadakileri ıstaka ile dövdü - Son Dakika
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