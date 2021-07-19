Baba-oğul arasına miras girdi! Küslük sürüyor

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını kopardı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Oğul Kalav, İstanbul ve Barcelona'da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Kenan Kalav'ın da oğlunu takipten çıkardığı ve uzun yıllardır hiç arayıp sormadığı öne sürüldü.

Kalav'ın; Muğla Datça'da arsası, Kartal'da bahçeli evi, Erenköy ve Küçükbakkalköy'de iki dairesi ve dört adet Mercedes otomobili olduğu öğrenildi.İstanbul ve Barcelona'da restoran işleten oyuncunun mallarının toplam değeri 3 milyon doların üzerinde.

KENAN KALAV KİMDİR

Yusuf Kenan Kalav, 1 Kasım 1961 tarihinde Alman Suzi Hanım ile Mardinli kimya profesörü Cevat Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Özel Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Münih'te turizm ve otelcilik eğitimi aldı.

Fakat dış görünüşünün etkileyiciliği sayesinde kameraların önüne geçti. Önce bir fotoromanda oynadı. Sonra sinemaya adım attı. İlk olarak 1976 yılında Çaresiz adlı filmde küçük bir rolde göründü. Daha sonra da arkası geldi. 1984 yılında başrollerini Hülya Avşarve Meral Orhonsay ile paylaştığı Tutku adlı filmle bir anda sinemaseverlerin özellikle de kadınlar980'de "Bize Ne Oldu" adlı fotoromanda Nükhet Duru'yla oynadı.

Ömrümün Tek Gecesi, Suçlu Gençlik, Katiller de Ağlar gibi filmlerden sonra Çalıkuşu dizisi geldi.. Aydan Şener ile başrolü paylaştığı Çalıkuşu dizide kendisiyle özdeşleşen Kamuran karakteri onu şöhretin zirvesine taşıdı.

7 Kasım 1990'da İstanblul'dan İspanya'nın Barcelona kentine gitmek için havaalanına iner inmez polis gözaltına aldı. Bavullarında 2 buçuk kilo eroin ile yakalanmaktan 10 yıl hapis cezası aldı. İlk 1 buçuk yılı hücrede geçti. Sonra 6 kişilik bir koğuşa alındı. Bu arada İspanya kralı Carlos'a af dilekçesi gönderdi. Sonra bir gün cezaevi müdürünün 'postası' oldu. Cezaevinde sadece geceleri yatıyor, gündüzleri ise, kendine iş kurmak için uğraşıyordu.

Yaklaşık 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1996'da şartlı tahliye edildi. Bu sürenin bitimi olan 15 Mart 1999 tarihine kadar da İspanya'da kaldı. O arada Barcelona kentine 90 kilometre uzaklıkta bir balıkçı kasabasında restoran işletti. Kenan Kalav halen Barcelona'da; üçü beş ortaklı, biri kendine ait dört restoranın sahibidir. Ayrıca Barcelona'ya 40 kilometre uzaklıktaki bir koyda 18 odalı bir pansiyonun da sahibidir.

15 Mart 1999 tarihine Türkiye'ye döndükten sonra geçirdiği bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Türkiye'ye döndükten sonra Askerliğini bedelli olarak Burdur'da yaptı. 1999'da dönemin gözde dizilerinden Yılan Hikayesi'nde göründü. Sultan, Bir Yıldız Tutuldu, Melekler Adası, Köpek ve İşte Benim gibi adlı dizilerde oynadı.

Ahu Tuğba ile geçmişte aşk yaşamıştır.

Kenan Kalav, 1989 yılında Nesra Tan hanım ile evlendi. İspanya'da hapisteyken boşandı.Cankurt (d.1991) adında bir oğlu vardır.

Kenan Kalav daha sonra 2006 yılında Yeşim Sayınsoy ile evlendi.

Filmleri :

2006 - İşte Benim (Murat rolünde)

2004 - Melekler Adası 2004 (Ferhat rolünde)

2003 - Bir Yıldız Tutuldu (Kemal rolünde)

2001 - Bıçak Sırtı

2001 - Sultan (dizi)

1999 - Kurt Kapanı (Serdar rolünde)

1999 - Yılan Hikayesi

1988 - Deniz Yıldızı

1988- Yengeç Burcu

1987 - Erkek Sevgisi

1987 - Bir Kadın Tuzağı

1987 - Günah Gecesi

1987 - Atmaca

1986 - Savunma

1986 - Uçurum

1986 - Mazideki Kadın

1986 - Gün Doğmadan

1986 - Çalıkuşu (Kamuran rolünde)

1985 - Katiller de ağlar (Kenan rolünde)

1985 - Paranın Esiri

1985 - Suçlu Gençlik

1985 - Ömrümün Tek Gecesi

1984 - Tutku (Şerif Ali rolünde)

1976 - Çaresiz