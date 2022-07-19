Baba-oğul arasında 'dövme' tartışması: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Baba-oğul arasında 'dövme' tartışması: 1 ağır yaralı

19.07.2022 18:31
Baba-oğul arasında 'dövme' tartışması: 1 ağır yaralı

Samsun'da dövme yüzünden çıkan tartışmada baba oğlunu ekmek bıçağı ile ağır yaraladı.

Samsun'da dövme yüzünden çıkan tartışmada baba oğlunu ekmek bıçağı ile ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(52) ile oğlu E.K.(22) arasında 'dövme yaptırma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. M.K. tartışma sırasında oğlu E.K.'yi ekmek bıçağı ile yaraladı. Yaralı genç kendini 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Baba M.K. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul arasında 'dövme' tartışması: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba-oğul arasında 'dövme' tartışması: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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