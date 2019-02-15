Baba Oğul Aynı Kursta

Kocaeli'de belediye tarafından açılan kaynakçılık kursuna başlayan baba ve oğlu, yeni bir meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kocaeli'de belediye tarafından açılan kaynakçılık kursuna başlayan baba ve oğlu, yeni bir meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurgu yaptığı "nitelikli eleman" konusuna, hayata geçirdiği mesleki eğitim kurslarıyla destek vermeyi sürdürüyor.



KO-MEK'in, bu alandaki en önemli kursları arasında yer alan kaynakçılık branşı, bir yandan vasıflı eleman yetişmesini sağlıyor, diğer yandan iki nesli aynı çatı altında buluşturuyor.



Baba Ali Kaya ve oğul Mücahit Kaya, KO-MEK Kaynakçılık Kursunda nitelikli eleman kimliği için omuz omuza mücadele veriyor.



Ali Kaya, emekli olduktan sonra KO-MEK Gebze Kaynak Atölyesindeki kaynakçılık branşında eğitim almaya başladı.



Baba Kaya, eğitim sayesinde kaynakçılık konusunda özellikle teknik anlamda önemli bilgiler edinerek, deneyim kazandı.



Oğlunun Gebze Kaynak Atölyesindeki Kaynakçılık Kursuna yazılmasına vesile olan Ali Kaya, "Kaynakçılık son derece geçerli bir meslek. Bu alanda vasıflı eleman olunursa işsiz kalmak mümkün değil. O nedenle oğlumun da KO-MEK'in sayesinde bize sunulan bu fırsattan yararlanmasını istedim." ifadesini kullandı.



Mücahit Kaya ise babasının ricasıyla başladığı KO-MEK Kaynakçılık Kursundan son derece mutlu olduğunu belirti.



İki yıllık yerel yönetim bölümü okuduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:



"Okul bittikten sonra iş aramaya başladım. Boşta bir dönemimdi. Babam da KO-MEK'e gelmemi ve kaynakçılık branşında eğitim almamı istedi. Bu öneri ile buraya geldim. Burada son derece kaliteli bir eğitim veriliyor. Teknik tüm detaylar bize usta öğreticilerimiz vasıtasıyla öğretiliyor. Bir gün zorda kalırsam bu işi yapabilecek hale gelmek istiyorum çünkü bu alanda vasıflı insan ihtiyacı çok fazla."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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